Kompakter Windows-Server mit Leistung

Thomas-Krenn bringt mit dem 'S2D Micro-Cluster' ein aus zwei Nodes bestehende System für Windows Server 2019 und Storage Spaces Direct auf den Markt. Damit stehen Anwendern von Windows Server kompakte Komplettsysteme mit hoher Leistungsdichte für Hyperkonvergenz und softwaredefinierten Storage zur Verfügung.

Der Storage Spaces Direct S2D-Micro-Cluster von Thomas-Krenn [1] besteht aus zwei Servern im Mini-ITX-Format und einem 10-GBit-Switch. Er wird mit vorinstallierter und konfigurierter Software inklusive Windows Admin Center geliefert. Alle notwendigen Lizenzen sind im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich liefert Thomas-Krenn eine eigens entwickelte Windows Admin Center Extensions zur Überwachung des Clusters mit aus. Das Angebot richtet sich überwiegend an kleine und mittelständische Unternehmen oder Firmen, die an Filialstandorten hohe Performance und zuverlässigen Storage bei geringstem Platzbedarf benötigen.



Zur Verfügung stehen zwei Varianten Basic und Advanced. Bei beiden werden die Nodes von CPUs der Intel Xeon-D Reihe angetrieben. In der Basic-Variante kommt der Xeon D2141l zum Einsatz, beim Advanced der Xeon D2183IT. Diese Prozessoren bieten maximale Rechenleistung bezogen auf ihren Stromverbrauch und sind für ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis bekannt. Beim D2183IT liegen Benchmark-Ergebnisse sogar oft über denen der teuren Scalable Gold CPUs.



Der Cluster ist als Hybrid Storage System angelegt. Anwender können Storage-Kapazitäten zwischen sechs und 24 TByte brutto wählen. Dabei liegen die Daten auf Datacenter HDDs zwischen vier und 12 TByte Kapazität, für Beschleunigung sorgen Intel Datacenter SSDs mit einer maximalen Gesamtkapazität von 3,84 TByte.



Die Netzwerk-Anbindung mit 2x10 GBit und einem 10-GBit-Netgear-Switch (XS716T bei Basic und M4300-8X8F bei Advanced) trägt wesentlich zu den geringen Latenzen von unter 2 Millisekunden und dem hohen Workload von 250.000 IOPS bei. Dabei ist das System so kompakt, dass es in Büros passt; denn die Server messen 22 x 27 x 31 cm. Bei der Geräuschentwicklung halten sie sich mit 40dB eher im Hintergrund.



Auf der Hardware ist Windows Server 2019 vorinstalliert. Auch die Lizenzen für die zum Betrieb von Storage Spaces Direct nötigen Datacenter Edition gehören zum Lieferumfang. Client Access Licences (CALs) können nutzer- oder gerätebasiert hinzugebucht werden. Auf Wunsch übernehmen Consultants von Thomas-Krenn die komplette anwenderspezifische Installation des Clusters und die Inbetriebnahme per Remote-Konfiguration.