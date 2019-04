Kaspersky weiter um Transparenz bemüht

Nach der Eröffnung des ersten Transparenzzentrums im November 2018 in Zürich, hat Kaspersky Lab als Teil seiner 2017 auf den Weg gebrachten Globalen Transparenzinitiative jetzt auch in Madrid eine weitere vertrauensstiftende Einrichtung ins Leben gerufen. Wie in der Schweiz ermöglicht Kaspersky Lab nun auch in Spanien Unternehmenspartnern und Regierungsvertretern, den Quellcode seiner Produkte genau unter die Lupe zu nehmen.

Das neue Zentrum von Kaspersky Lab wird im Juni für Besucher geöffnet; nicht nur als Anlaufstelle für Code-Review, sondern auch als Briefing Center, in dem Gäste mehr über das Portfolio, die Technologie und Datenverarbeitungsmethoden von Kaspersky Lab erfahren können.



Seit der Eröffnung seines ersten Transparenzzentrums in Zürich erhielt das Unternehmen nach eigener Aussage Anfragen von Geschäftskunden, die mehr über die Transparenz des Antimalware-Anbieters erfahren wollten, beispielweise in den Bereichen Produktfunktionalität und Datenverarbeitung. Diese Informationen würden auf eine leicht zugängliche Weise über ein extra dafür entwickeltes Review-System mit verschiedenen Optionen bereitgestellt.



Die auf die spezifischen Anforderungen der Besucher abgestimmten Überprüfungsoptionen reichen von einem allgemeinen, nicht-technischen Überblick über technische Verfahren und Datenschutzstandards des Unternehmens bis hin zu einer tiefgehenden, umfassenden Überprüfung der kritischen Teile des Unternehmensquellcodes.



Rechtliche Bewertung



Neben der Eröffnung des neuen Transparenzzentrums gab Kaspersky Lab die Ergebnisse einer freiwilligen rechtlichen Bewertung bekannt, bei der alle Verpflichtungen, die das Unternehmen gemäß der russischen Gesetzgebung zu erfüllen hat, evaluiert wurden. Die Analyse führte der Experte für russisches und internationales Recht Dr. Kaj Hober, Professor für internationales Investitions- und Handelsrecht an der Universität Uppsala in Schweden, durch.



Sie umfasst drei russische Gesetze im Zusammenhang mit Datenverarbeitung und -speicherung, über die weithin berichtet wurde, sie müssten von Kaspersky Lab – als ein in Russland ansässiges Unternehmen – eingehalten werden. Die Ergebnisse der Analyse sind online verfügbar und zeigen eine unvoreingenommene und faire rechtliche Beurteilung des Unternehmens. Kunden und Partner, die nach zuverlässigen Informationen über Kaspersky Lab suchen, können sich hier nun zusätzlich rückversichern. Die Überprüfung durch Dr. Kaj Hober ergab, dass das Unternehmen vornehmlich aufgrund der Art seiner Geschäftstätigkeit diesen Rechtsakten nicht verpflichtet sei.



Neben den beiden Transparenzzentren in Zürich und Madrid verfolgt Kaspersky Lab weiterhin den Plan, bis ins Jahr 2020 auch Zentren in Asien und Nordamerika zu eröffnen.