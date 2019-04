Scale-out-NAS für die Großen

Mit der neuen, ab sofort verfügbaren Scale-out-NAS-Plattform 'Isilon F810' richtet sich Dell EMC an Unternehmen mit anspruchsvollen Leistungsanforderungen. Dazu bietet der Netzwerkspeicher laut Hersteller bis zu 250.000 IOPS und 15 GByte/s Bandbreite pro 4-HE-Chassis.

Scale-out fast ohne Ende – das Dell EMC Isilon F810 lässt sich maximal zu einem 144-Knoten-Cluster ausbauen.

Mit linearer Skalierbarkeit kommt das "Isilon F810" [1] auf bis zu 9 Millionen IOPS – in einem 144-Knoten-Cluster sind es gemäß Dell EMC 540 GByte/s Gesamtdurchsatz. Die Inline-Kompressionsrate von bis zu 3:1 soll den Bedarf an All-Flash-Speicher reduzieren. Auf Basis einer entsprechenden Erhöhung der Speicherdichte erlaubt der Neuzugang so laut Hersteller eine effektive Speicherkapazität von bis zu 2,2 PByte pro 4-HE-Chassis und bis zu 79,6 PByte in einem 144-Knoten-Cluster. Ziel der Speicherlösung ist es, den Platzbedarf im Rechenzentrum und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren.



Dell EMC Isilon F810 soll sich ohne Unterbrechung des Betriebs und ohne manuelle Datenmigration in vorhandene Isilon-Cluster integrieren lassen. Basierend auf dem OneFS-Betriebssystem können das neue Modell und andere Isilon All-Flash-, Hybrid- und Archivplattformen zu einem einzigen Isilon-Cluster kombiniert werden. Nicht zuletzt bietet die Neuvorstellung automatisiertes Storage-Tiering und Cloudintegration für Public- und Private-Cloud-Storage an.