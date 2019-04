Mehr Benutzerkomfort für mobile Arbeiter

Virtual Solution hat seine Container-App 'SecurePIM' in der aktuellen Version für iOS und Android um diverse Features erweitert. Mobile Mitarbeiter sollen ihre E-Mails jetzt noch einfacher bearbeiten und Ordner sowie Dokumente mit Lesezeichen versehen können, um gesuchte Inhalte schneller zu finden. Auch das Aussehen des Home-Moduls wurde überarbeitet.

Nutzer der iOS- und der Android-Container-App "SecurePIM" [1] können in der neuen Version bis zu zehn Ordner und Unterordner aus der Mail-Ordnerliste als Favoriten markieren. Favoriten sind als Strukturierungstool nun auch in den Modulen Kontakte und Dokumente enthalten. Das Home-Modul liefert ab sofort einen Überblick über wichtige Termine und E-Mails. Dabei können die einzelnen Karten je nach persönlicher Präferenz umsortiert und ein- oder ausgeblendet werden. Den Usern stehen dazu sieben verschiedene Karten zur Verfügung: Nächster Termin, ungelesene E-Mails, bevorstehende Termine, markierte E-Mails, E-Mails mit offenen Einladungen, E-Mails mit hoher Priorität und neueste E-Mails. Das Home-Modul zeigt zudem an, wenn mehrere Termine zur gleichen Zeit beginnen und deshalb Benutzer Termine neu koordinieren müssen.



Weitere Features der neuen Version betreffen die jeweiligen Betriebssysteme: Damit iOS-Benutzer auf einen Blick erkennen, von wem eine E-Mail stammt, zeigt die App in einem Kreissymbol vor den E-Mails ein Bild des Absenders oder seine Initialen an. Eine entsprechend eingestellte Farbgebung signalisiert, ob die E-Mail gelesen oder ungelesen ist. Darüber hinaus unterteilen Abschnitte die E-Mail-Liste je nach Eingangsdatum in "Heute", "Gestern", "Diese Woche", "Letzte Woche" oder "Älter". Zudem ist es jetzt möglich, mehrere E-Mails gleichzeitig für eine weitere Bearbeitung zu markieren. Benutzer können die Kontaktliste an ihre persönlichen Präferenzen anpassen und sich wichtige Kontakte gleich anzeigen lassen.



SecurePIM für Android kann jetzt auch mit mehreren E-Mail-Accounts verbunden werden. Wenn der Administrator diese Funktion erlaubt, hat der Nutzer die Möglichkeit, in den SecurePIM-Einstellungen beliebig viele Accounts einzubinden. Telefonnummern, die im Browser mit einem Hyperlink versehen sind, lassen sich in Android direkt in der Telefon- oder SMS-Anwendung öffnen. Außerdem will Virtual Solution die Bedienung des Browsers verbessert haben. Die Icons zum Aktualisieren und Lesezeichen setzen befinden sich jetzt direkt im Pop-up-Menü. Auch die Erstellung von Terminen wurde mit Symbolen intuitiver gestaltet. Teilnehmer können nun mit einem Klick neben dem Kontakt aus dem Termin entfernt werden.