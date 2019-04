Brücke in die Microsoft-Cloud

Buffalo kündigt mit der Firmware-Version 4.20 für die TeraStation-Serien 5010 und 3010 eine Synchronisierungsfunktion für die Cloud-Storage-Lösung Microsoft OneDrive an. Die neue Funktion namens 'One-Drive Sync' ermöglicht Nutzern der genannten TeraStation-Netzwerkspeichern, Daten nicht mehr nur lokal zu speichern, sondern zusätzlich extern zu hinterlegen.

Das Firmware-Release 4.20 für dieTeraStation- Serien 5010 und 3010 baut eine Brücke in die Microsoft-Cloud.

Mit der Integration von Microsoft OneDrive unterstützt Buffalo [1] nun alle großen Clouddienstleister. Die Unterstützung für Amazon S3, Microsoft Azure und Dropbox wurde bereits mit Hilfe von vorherigen Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt. Die Aktualisierung auf Firmware-Version 4.20 ermöglicht die vollständige Kompatibilität mit Office 365, sodass Mitarbeiter genutzte Dateien in ihrer Microsoft-Office-Umgebung nahtlos bearbeiten können.



Eine Hybrid-Cloud-Lösung schützt das Unternehmensnetzwerk außerdem vor unnötiger Belastung: Mitarbeiter können ihre Dateien lokal synchronisieren, während der Netzwerkspeicher in konfigurierbaren Intervallen bis 60 Minuten oder zu vom Kunden definierten, festen Zeitpunkten mit dem Clouddienst kommuniziert. Darüber hinaus lassen sich laut Hersteller Kosten einsparen, indem Lizenzen für den Cloudspeicher nur an Mitarbeiter verteilt werden, die extern arbeiten.



Die Firmware-Version 4.20 für die TeraStation-Modellreihen 5010 und 3010 kann kostenlos auf der Service-Website von Buffalo heruntergeladen werden oder über die Firmware-Update-Funktion in der Managementoberfläche des Buffalo-NAS bezogen werden.