Backup für die Google-Cloud

Mit 'Cohesity Cloud Backup Service for Google Cloud' steht ab sofort eine SaaS-Lösung zur Verfügung, die Unternehmen Backup und Recovery für Anwendungen auf der Google Cloud Platform (GCP) bietet. Punkten soll der Dienst unter anderem durch nutzungsbasierte Preise, die vollständig in die GCP-Abrechnung integriert und über den GCP Marketplace verfügbar sind.

Mit "Cohesity Cloud Backup Service for Google Cloud" will der Anbieter die Notwendigkeit einer eigenen Backupsoftware, -Infrastruktur oder benutzerdefinierter Skripte obsolet machen. Die Neuvorstellung bietet unter anderem eine Cohesity-Snapshot-Integration. Ein natives Backup von Google Compute Virtual Machines mit detaillierter Suche und Wiederherstellung soll so kein Problem darstellen. Möglich wird dadurch laut Cohesity eine fast sofortige Wiederherstellung zu jedem Zeitpunkt. Zudem ließen sich die Vorgaben für Wiederherstellungspunkte auf wenige Minuten reduzieren.



Der Cohesity Cloud Backup Service bietet außerdem ein einziges SaaS-basiertes Dashboard für alle Managementaufgaben sowie Self-Service-Funktionen auf Basis von Benutzerrollen. Der Service ist nativ in das Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) von GCP integriert und soll gewährleisten, dass Nutzer nur auf die für ihren Job oder ihre Aufgabe spezifischen Ressourcen Zugriff erhalten. Cohesity will damit auch die Komplexität durch die Bereitstellung mit einem Klick sowie wiederverwendbare Richtlinien reduzieren. Benutzerdefinierte Skripte zur Automatisierung der Backupplanung sollen so der Vergangenheit angehören.