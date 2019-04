Download der Woche: Desktop Info

Viele Zusatzprogramme für das Anzeigen des Rechnerzustands und die Auslastung aller Komponenten verschwinden in der Taskbar oder zwingen den Nutzer dazu, sich durch Dutzende von Reitern zu klicken. Wer wichtige Systeminformationen ständig im Blick behalten will, sollte sich das kostenfreie Werkzeug 'Desktop Info' einmal genauer anschauen. Das Tool bildet die entscheidenden Kennzahlen ähnlich einem Wallpaper direkt auf dem Desktop ab und ist dabei in seinem Erscheinungsbild nahezu frei konfigurierbar.

Wichtige Kennzahlen, teils sogar in grafischer Form, bringt "Desktop Info" in Echtzeit auf den Schirm.

Die Feinjustierung von "Desktop Info" [1] erfolgt über ein Config-File. Wer noch nie eine INI-Datei in einem Texteditor bearbeitet hat, dürfte sich beim Anpassen der Software zumindest zu Beginn etwas schwer tun. Die rund 70 Seiten fassende Anleitung gibt sich jedoch vorbildlich und dürfte bei den meisten Fragen weiterhelfen. Lohn der Mühe ist dann ein übersichtliches Echtzeit-Dashboard, das sowohl hinsichtlich des Betriebssystems als auch der eingesetzten Hardware kaum Fragen offen lässt.