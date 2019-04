Unauffälliger Funker

Mit dem LW-500 erweitert LANCOM Systems sein Hardware-Portfolio um einen Wi-Fi-5-Access-Point im Rauchmelder-Design. Mit seiner dezenten Optik sowie dem hohen Datendurchsatz richtet sich der 802.11ac-Wave 2-kompatible Access Point an Umgebungen, in denen eine hohe Access-Point-Dichte nötig ist, wie beispielsweise in der Hotellerie.

Der LANCOM-Access-Point LW-500 kommt im unauffälligen Design daher.

Das weiße, runde Gehäuse des LW-500 im Rauchmelder-Design von LANCOM [1] fügt sich gut in öffentliche Umgebungen ein. Durch seine dezente Optik mit innenliegenden Antennen eignet sich der Wi-Fi 5 Access Point besonders für die Deckenmontage in Hotelzimmern und Besprechungsräumen. Zwei integrierte Funkmodule versorgen sowohl 11n-Clients im 2,4 GHz-Frequenzband als auch die wachsende Zahl 11ac-fähiger Endgeräte im 5-GHz-Band mit schnellem WLAN. Die Stromversorgung erfolgt via Power over Ethernet nach IEEE 802.3af. Alternativ kann der LW-500 über das mitgelieferte Netzteil und den jeweiligen Länderadapter mit Strom versorgt werden.



Der Access Point kann autark betrieben oder aus der Cloud gemanagt werden. Beim Stand-alone-Betrieb verspricht eine neuentwickelte Weboberfläche (WEBconfig) Übersicht: Dashboards zeigen den aktuellen WLAN-Status an und erleichtern die Einrichtung einzelner Netzwerke (SSIDs) und Netzwerkschlüssel. Im Zusammenspiel mit der LANCOM Management Cloud lässt sich der LW-500 alternativ über die Cloud verwalten. Mittels Software-defined Networking erfolgt die Konfiguration nach der Netzwerkauthentifizierung vollautomatisch und ohne manuelles Eingreifen (Zero-Touch-Deployment).



Schutz bietet der LW-500 durch eine Reihe integrierter Sicherheitsfunktionen wie die IEEE 802.1X Security Policy sowie eine benutzerfreundliche Anbindung neuer Clients per QR-Code. Das Gerät ist ab sofort für 399 Euro erhältlich. Der Nettopreis für die 10er-Bulk-Einheit beträgt 3849 Euro.