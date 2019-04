Robust und smart

D-Link erweitert mit der DIS-200G-Serie sein Portfolio an Industrie-Switches um GBit-Smart-Managed-Modelle für den Einsatz in rauen Umgebungen. Die Switches verfügen über einen Durchsatz von 10 GBit/s sowie zwei SFP-Ports. In der PoE-Version sind acht der zehn GBit-Ports PoE-fähig.

Die DIS-200G-Serie von D-Link ist robust ausgestaltet, unterstützt PoE und sorgt für Quality of Service bei Videoübertragungen.

Jeder Switch der neuen DIS-200G-Serie von D-Link [1] bietet ein robustes, lüfterloses Design sowie ein IP30-zertifiziertes Metallgehäuse. Die Modelle halten laut Hersteller Temperaturschwankungen von -40 bis zu +65 Grad Celsius sowie Vibrationen oder Stößen Stand. Dank einer erhöhten elektromagnetischen Verträglichkeit könnten die Neuzugänge auch in Umgebungen mit starker elektromagnetischer Strahlung eingesetzt werden.



Ein eingebauter 6-kV-Überspannungsschutz an allen Ports soll die Switches und die damit verbundenen Geräte zudem vor plötzlichen Spannungsspitzen und Blitzeinschlägen schützen. Die Modelle der DIS-200G-Familie sind mit 10 x 10/100/1000-BASE-T-Ports und 2 x SFP-Ports ausgestattet. Bei der Variante DIS-200G-12PS sind acht der zehn GBit-Anschlüsse PoEfähig. Bis zu 30 Watt pro Port könnten so an verbundene PoE-fähige Geräte weitergegeben werden. Die Modelle der DIS-200G-Serie sind ab sofort für rund 500 Euro erhältlich.