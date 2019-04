IT-Unterstützung per Outlook

Ein neues Add-in für die Helpdesk-Software 'ServiceDesk Plus Cloud' von ManageEngine bietet Office-365-Anwendern ab sofort neue Funktionen für die Ticketverwaltung mit Microsoft Outlook. IT-Mitarbeiter und Endanwender können Supporttickets mit dem Add-in 'ServiceDesk Plus for Email' direkt aus ihrem E-Mail-Programm heraus erstellen und verwalten.

Dank des Add-ins "ServiceDesk Plus for Email" können Nutzer Supporttickets direkt aus Outlook heraus erstellen.

Mit der Erweiterung von ManageEngine [1] lassen sich auch "Nachrichten mit Aktionen" sowie der Outlook-Kalender für eine schnelle Bereitstellung von Services nutzen. So lassen sich beispielsweise durch die Anwender neue Tickets erstellen, Ticketdetails und -Fortschritt einsehen, Notizen hinzufügen und Rückfragen beantworten. Supportmitarbeiter können Anfragen zudem übernehmen, anderen Technikern zuweisen, bearbeiten, lösen oder schließen.



Das Add-in bietet zudem eine Integration in die Kalenderfunktion von Office 365, mit der Techniker automatisch Kalendereinträge aus Erinnerungen in ServiceDesk Plus Cloud erstellen können. Das soll helfen, den Überblick über alle Erinnerungen zu behalten. Darüber hinaus können IT-Mitarbeiter so Aufgabenerinnerungen und Abwesenheiten zwischen ihren ServiceDesk-Plus- und Office-365-Kalendern synchronisieren, sodass die Verfügbarkeit von Technikern jederzeit im Microsoft-Kalender zu sehen ist. Das Add-in ist ab sofort kostenfrei verfügbar.