Pure Storage mit einheitlichem Hybrid-Abo

Pure Storage hat seinen 'Evergreen Storage Service' mit dem Ziel erweitert, Unternehmen ein einheitliches Abonnementmodell in Hybrid-Umgebungen anzubieten. Nutzer sollen das Storage-as-a-Service-Modell des Anbieters so vor Ort, gehostet und in der Cloud nutzen können, ohne mehrere Abonnements verwalten oder separate, sich überschneidende Kapazitäten erwerben zu müssen.

Das einheitliche Abonnement für den "Evergreen Storage Service" (ES2) [1] soll es Unternehmen erlauben, ihre Pay-per-Use-Blockspeicherkapazität ganz oder teilweise zwischen Umgebungen zu verschieben, ohne ihren Vertrag anzupassen. Pure stellt hierbei einen integrierten Satz von Tools und APIs im Rahmen des gemeinsamen Abonnementmodells bereit. ES2-Abonnenten werden diesen einheitlichen Ansatz laut Hersteller zudem bald mit Pure Cloud Block Store nutzen können, einem Enterprise-Blockspeicher, der auf Amazon Web Services (AWS) läuft. Das Angebot befindet sich derzeit in einer limitierten Beta-Phase und soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 verfügbar sein.



Weiterhin fügt Pure Storage Datensicherung zu seinem Storage-as-a-Service-Portfolio hinzu. Der neue "Evergreen Storage Service for Modern Data Protection" nutzt die Kombination aus Pure FlashBlade und Pure ObjectEngine, um die Datensicherung über den Disk-to-Disk-to-Tape (D2D2T)-Ansatz hinaus zu modernisieren. Bislang wurden für diesen Zweck Architekturen auf Basis von Purpose-built Backup-Appliances angeboten. Mit ES2 für Datensicherung sollen Unternehmen die Wiederverwendung von Daten maximieren können, indem sie Backup-Datensilos eliminieren, die auf älteren D2D2T-Ansätzen basierten.