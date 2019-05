Single Sign-on mit Datenschutz

mailbox.org unterstützt nach eigener Aussage als erster E-Mail-Provider das Single-Sign-on-Framework ID4me. Nutzer von mailbox.org können sich mit ihren Login-Daten dabei auch bei anderen kompatiblen Webdiensten oder Foren anmelden. Der E-Mail-Anbieter agiert mit diesem Schritt als datenschützender Identitätsprovider.

Im Unterschied zum Login mit Google oder Facebook bleibe bei mailbox.org [1] die volle Kontrolle über persönliche Daten bei den jeweiligen Nutzern. Sie könnten entscheiden, ob und welche Informationen sie mit anderen Onlinediensten teilen möchten, wenn sie mailbox.org als ID4me-Identitätsprovider bei Onlinediensten für die Anmeldung oder Registrierung nutzen. Zudem könnten Nutzer dank ID4me jederzeit ihren Identitätsprovider wechseln, mit der Authentifizierung also auch einen anderen Anbieter verwenden.



Die hinter dem Standard stehende ID4me AISBL [2] ist eine in Brüssel gegründete Non-Profit-Organisation, die ein offenes, föderiertes Protokoll für das Verwalten digitaler Identitäten im Internet etablieren möchte. ID4me nutzt dabei Domains und das Domain Name System (DNS) als Basis für elektronische Identitäten und kombiniert sie mit den OpenID-Connect- und OAuth-Standards. Die Gründungsmitglieder von ID4me sind die 1&1 IONOS SE, die DENIC eG und die Open-Xchange AG. Seit dem Start der Initiative Anfang 2018 haben sich weitere Mitglieder und Unterstützer der Initiative angeschlossen.