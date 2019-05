Backup & Recovery für die Cloud

Cohesity hat neue Backup-, Wiederherstellungs- und Datenmanagementfunktionen der Enterprise-Klasse angekündigt. Sie sind verfügbar für große Daten-Workloads von Hadoop, verteilte NoSQL-Datenbanken, Kubernetes-Container-Applikationen und SaaS-Umgebungen. Alle Datenquellen sollen von einer einzigen Plattform aus abgesichert und verwaltet werden können. Diese Funktion soll Datenverlust reduzieren, die Wiederherstellungszeit beschleunigen und die Datensicherheit erhöhen.

Bislang sicherte Cohesity [1] Hypervisoren (VMware, Nutanix AHV, Microsoft Hyper-V), Datenbanken, Anwendungen, Speicher und physische Workloads. Durch die Übernahme von Imanis Data bietet Cohesity nun Backup-, Wiederherstellungs- und Datenverwaltungsfunktionen für Hadoop Distributed File System (HDFS)-Workloads und verteilte NoSQL-Datenbanken.



Für den Sommer 2019 kündigt der Hersteller zudem Backup- und Wiederherstellungsfunktionen für Kubernetes-basierte Container-Applikationen an. Die native Integration von Kubernetes soll die zugrunde liegenden Daten und den Anwendungszustand schützen, sodass Unternehmen die gesamte Anwendung sichern können, nicht nur die Daten. Backups für Container-Applikationen sind anwendungskonsistent und können im Modus "incremental forever" durchgeführt werden. Die Wiederherstellung kann entweder am ursprünglichen Speicherort oder an einem anderen erfolgen, so dass Kunden Disaster-Recovery- und Migrationsoptionen erhalten. Darüber hinaus bietet Cohesity zukünftig Backup- und Wiederherstellungsfunktionen für Microsoft OneDrive.