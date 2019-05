genua übernimmt Security-Start-up cognitix

Der deutsche IT-Sicherheitshersteller genua hat das Start-up cognitix erworben. cognitix mit Sitz in Leipzig hat sich auf Data Analytics und Machine Learning spezialisiert und bietet mit Threat Defender eine Sicherheitsplattform, die den Netzwerkverkehr in Echtzeit analysiert und bei Bedrohungen gezielt eingreift.

Die Sicherheitsplattform Threat Defender kombiniert Machine Learning mit Threat Intelligence aus verschiedenen externen Quellen, um Bedrohungen in Netzwerken in Echtzeit aufzuspüren. Mit dieser Technologie kann die Sicherheitsplattform auf neue Bedrohungen reagieren und soll signaturbasierten Systemen überlegen sein, die mit statischen Regeln arbeiten. Threat Defender sorge somit innerhalb von Netzen für Sicherheit und bilde eine zweite Verteidigungslinie hinter den Lösungen von genua [1], die an Netzwerk-Schnittstellen zur Kontrolle des Datenverkehr und zur verschlüsselten Datenübertragung via Internet eingesetzt werden.



genua mit Sitz in Kirchheim bei München ist ein Spezialist für IT-Sicherheit. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt IT-Sicherheitslösungen für Behörden und Unternehmen: Firewalls zum Schutz sensibler Schnittstellen, Gateways für sicheres Cloud Computing, Systeme zur verschlüsselten Datenübertragung und Fernwartung von Maschinen via Internet, Security-Lösungen zur Anbindung mobiler Anwender sowie eine verhaltensbasierte Netzwerksicherheitsplattform.