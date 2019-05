1&1 bietet Cloud-Backup für Unternehmen

1&1 IONOS bietet ab sofort für seine Kunden den Dienst 'Cloud Backup' an. Dieser ermögliche bedarfsorientierte Backups vom einzelnen Rechnern bis zur kompletten Infrastruktur. Eine 256-Bit-Verschlüsselung sowie ein deutsches Rechenzentrum versprechen Datensicherheit.

Der Dienst "Cloud Backup" von 1&1 IONOS [1] ermögliche eine umfassende Umsetzung von Backup-Strategien im Unternehmen, da die Lösung mit nahezu allen Betriebssystemen und Endgeräten kompatibel sei. So ließen sich Backups unter anderem von PCs, virtuellen Maschinen, physischen Servern, Websites, Applikationen, Datenbanken, Smartphones oder Plattformen wie Exchange anfertigen. Anwender sollen durch eine zentrale Verwaltungsoberfläche und ein Aktivitätsprotokoll dabei die Kontrolle sowie den Überblick über die Backups ihres Unternehmens behalten.



Voreingestellte Backup Agents ermöglichten es Nutzern, Daten und Projekte in wenigen Minuten zu sichern. Darüber hinaus können Kunden die Art der Backups (vollständige Images oder inkrementelle Backups) definieren und entscheiden, wann und in welcher Frequenz diese angelegt würden. Die Backups seien nicht zuletzt durch AES-256-Bit-Verschlüsselung und die Speicherung im deutschen Rechenzentrum abgesichert.



Die Variante "Cloud Backup" ist für einen monatlichen Festpreis für unterschiedliche Speicherkapazitäten erhältlich, das kleinste Paket mit 50 GByte Speicherplatz ist für 5 Euro pro Monat. Das Modell "Cloud Backup Flex" bietet hingegen eine Abrechnung nach Verbrauch mit 0,12 Euro pro GByte und Monat.