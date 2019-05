Automatisierter Schutz für IoT-Umgebungen

Professionelle Anwender können mit Hilfe von Makros viel Zeit sparen, vor allem in der Tabellenkalkulation von Microsoft. Mit ein paar Handgriffen in den Einstellungen erstellen Sie Excel-Makros und verwenden diese bei Bedarf immer wieder. Die dafür notwendige Vorgehensweise ist allerdings in den Excel-Einstellungen etwas versteckt. [ mehr