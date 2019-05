Aus Nessus Home wird Nessus Essentials

Unter dem Namen "Nessus Essentials" hat Tenable die kostenlose Version seiner Software zur Schwachstellenanalyse neu aufgelegt. Das Werkzeug darf nun auch gewerblich und nicht nur im privaten Umfeld eingesetzt werden. Zudem hat der Hersteller der Lösung eine Reihe von neuen Funktionen spendiert, etwa den Zugriff auf Tenable Research und die Community.

Nutzer von "Nessus Essentials" [1] erhalten Cyber-Exposure-Warnungen und können an Diskussionen der Tenable-Community teilnehmen, um die neuesten Informationen über Plug-ins, Schwachstellen und Originalberichte zu erhalten. Zudem ist ein Peer-Netzwerk für Diskussionen und Zusammenarbeiten verfügbar. Im Jahr 2019 hat Tenable Research bis heute laut eigenen Angaben 77 ursprüngliche Zero-Day-Schwachstellen veröffentlicht. Ebenfalls neu sind Produkt-Tutorials und Anleitungen. Tenable will neue Benutzer so unterstützen, Scans zu erstellen und die Ergebnisse zu analysieren. Ab Ende 2019 will der Anbieter zudem kostenlose Seminare und Zertifizierungen für Nessus Essentials anbieten.