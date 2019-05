Mobiler Zweitkanal

satellite App von sipgate ist jetzt auch für Android-User verfügbar. Die kostenlose App bietet Nutzern unabhängig von ihrem Provider eine Mobilkommunikation samt zusätzlicher Telefonnummer. Damit lassen sich beispielsweise je nach Tarif Kosten sparen und auch dann telefonieren, wenn nur WLAN oder andere Datenverbindungen möglich sind.

satellite wurde laut sipgate [1] sowohl für iOS als auch für Android von Grund auf neu entwickelt. Das Ziel sei eine tiefe Integration gewesen, damit sich satellite genau wie die jeweilige Systemtelefonie anfühle. Auch spezifische Eigenheiten in der Nutzerführung seien berücksichtigt worden. Dadurch benötigten Nutzer keine lange Eingewöhnungszeit, um sich mit satellite vertraut zu machen.



Seit einem Jahr bietet sipgate mit satellite eine Mobilfunknummer ohne SIM-Kartenpflicht an. Nutzer brauchen nur die App und eine beliebige Datenverbindung. Damit sind sie unabhängig von Providern und trotzdem über jeden Telefonanschluss erreichbar. Das unterscheide satellite von geschlossenen Systemen wie WhatsApp.



In der kostenlosen Basisversion sind 100 Freiminuten im Monat enthalten – satellite Plus bietet unbegrenzte Telefonie und kostet 4,99 Euro je Monat. Auch mit der Basisversion sind die Nutzer weltweit erreichbar und können in die Mobilfunk- und Festnetze von Deutschland sowie 54 weiteren Ländern telefonieren.