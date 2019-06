Ungebetene Zuschauer

ESET-Forscher haben schwerwiegende Sicherheitslücken in einer beliebten Cloud-Kamera der Firma D-Link entdeckt. Das Modell "DCS-2132L" sendet die Videodaten im "mydlink"-Tunnel unverschlüsselt an das Smartphone des Besitzers. Angreifer können sich so per Man-in-the-middle Attacke in den Videostream einklinken oder diesen manipulieren.

