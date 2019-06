Durchblick bei PoE-Klassen

Fluke Networks stellt mit dem "MicroScanner PoE" einen Tester vor, der die Installation und Fehlersuche von PoE-Geräten beschleunigen soll, Dies betrifft auch Devices, die den neuen 802.3bt-Standard unterstützen, der im September 2018 ratifiziert wurde.

Der "MicroScanner PoE" soll die durch diverse PoE-Leistungsstufen entstandene Verwirrung beseitigen.

Der "MicroScanner PoE" [1] der mit dem Ethernet-Kabel überprüft und untersucht werden kann, gibt die verfügbare Leistungsklasse aus, die das Switch in Übereinstimmung mit den Bezeichnungen der Ethernet Alliance meldet. Leistungsstufen und Anforderungen erhalten eine Bezeichnung zwischen null und acht, die die Größenordnung (beziehungsweise Klasse) der bezogenen oder erforderten Leistung anzeigt. Dann muss der Techniker laut Fluke Networks lediglich sicherstellen, dass die Klasse der Quelle gleich der oder höher als die Klasse des versorgten Geräts ist. Bei einer Verbindung mit einem PoE-Switch zeigt der MicroScanner PoE die vom Switch angezeigte maximale Leistungsklasse an, was es dem Techniker erleichtern soll, zu bestimmen, ob Switch und Endgeräte kompatibel sind.



Der Neuzugang stellt auch einen kompletten Toolsatz für den Techniker bereit, der PoE- und nicht-PoE-Geräte installiert. Verdrahtungsplanung, ein integrierter Toner und Abstand zum Fehler-Anzeigen sollen Kabelprobleme schnell aufzeigen. Bei Anschluss an einen aktiven Switch-Anschluss zeigt das Gerät die Geschwindigkeit des Anschlusses an (bis zu 10 GBit/s), was gemäß Hersteller besonders nützlich für die Fehlersuche bei langsamen Access Points ist. Kabelidentifizierer dienen zum Verfolgen der verschiedenen Kabel. Der Fluke Networks MicroScanner PoE ist ab sofort ab 725 US-Dollar verfügbar.