PDUs im Blick

Raritan stellt die Xerus-Firmware für zahlreiche Raritan-PDUs in Version 3.5.0 mit deutschsprachiger Bedienoberfläche bereit. Mit dem neuen Release hat der Hersteller verschiedene Merkmale und Funktionen verbessert. So unterstützt es jetzt das Sicherheitsprotokoll TLS in der aktuellen Version 1.3. Der Administrator kann somit lokale USB-A-Ports über die Benutzeroberfläche aus Sicherheits- und Konformitätsgründen deaktivieren.

Außerdem liefert die Software von Raritan [1] nun Fehlerberichte zu Hardware-bezogenen Problemen und unterstützt darüber hinaus neuere Produkte wie die Smart-Sensor-Reihe DX2. Bei PDUs mit geschalteten Ausgängen kann der Administrator darüber hinaus auf Befehl ein geordnetes Herunterfahren von Servern einleiten, bevor die Stromversorgung an diesen Ausgängen unterbrochen wird. Zudem lassen sich lokale PDU-Ausgänge jetzt gruppieren, um ihre Nutzung besser abbilden zu können.