Fliegengewicht

Mit dem LIFEBOOK U939X bringt Fujitsu das mit 1015 Gramm angeblich leichteste Business-Convertible seiner Klasse auf den Markt - inklusive integriertem Stifthalter mit induktiver Ladefunktion. Das 13,3 Zoll große Notebook wird durch ein robustes Magnesiumgehäuse geschützt.

Gerade mal ein Kilo bringt das neue Business- Convertible LIFEBOOK U939X von Fujitsu auf die Waage.

Das Touchscreen-Display ist entspiegelt und lässt sich sowohl mit einem Stift als auch einer Tastatur im Full-Size-Format bedienen. Die Konnektivität will Fujitsu über HDMI und Ethernet-Ports oder optional auch mit 4G/LTE gewährleisten, sodass keine Adapter für den Anschluss an Unternehmensnetzwerke benötigt werden.



Was die CPU betrifft, ist die Neuvorstellung mit einem Intel-Core-vPro-Prozessor der achten Generation ausgestattet. Weiterhin verfügt das LIFEBOOK U939X von Fujitsu [1] über die biometrische Authentifizierungstechnologie PalmSecure von Fujitsu. Zudem findet sich beim Neuzugang erstmals die Intel-Thunderbolt-3-Technologie. Sie erlaubt den Anschluss mehrerer externer Displays oder Geräte über einen einzigen USB-Type-C-Port.