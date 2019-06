Gefahr durch fehlkonfigurierte Container

Sowohl Kubernetes als auch Docker bieten Containerplattformen mit jeweils über 20.000 einzigartigen Instanzen. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass jede dieser mehr als 40.000 Plattformen anfällig für Exploits oder sogar den Verlust sensibler Daten ist. Doch bestehen grundlegende Fehlkonfigurationspraktiken und machen Unternehmen zu Zielen von Angriffen.

Es gibt mehr als 40.000 verschiedene Container-Hosting-Geräte mit Standard-Container-Konfigurationen, die eine schnelle Identifizierung ermöglichen. Scheinbar einfache Fehlkonfigurationen innerhalb von Clouddiensten können laut Palo Alto Networks zu schwerwiegenden Auswirkungen führen. Ein Beispiel ist der Verlust von Schlüsseln und Tokens für 190.000 Konten durch den Docker Hub. Dies war das Ergebnis eines klassischen Cyberangriffs, bei dem die Akteure schwache Sicherheitskonfigurationen des Schlüssel- und Token-Speichers innerhalb einer Cloud-Umgebung ausnutzten



Der Leak von über 13 Millionen Benutzerdatensätzen bei Ladders scheint ein gutes Beispiel für eine grundlegende Container-Fehlkonfiguration mit gravierenden Folgen. Die Lehren daraus sollten alle Unternehmen ziehen, die Containerdienste nutzen. Dies bedeutet vor allem, die Sicherheitskonfiguration an erste Stelle zu setzen.



Unit 42, das Forschungsteam von Palo Alto Networks, untersuchte sowohl die Standardkonfigurationspraktiken innerhalb von Container-Plattformen in der Public Cloud als auch die Offenlegung von Informationen, die in diesen Containern gefunden wurden. Unit 42 fasste die Ergebnisse im aktuellen Bericht "Misconfigured and Exposed: Container Services" [1] zusammen. Dieser verspricht Einblicke in falsch konfigurierte Container, Methoden zur Identifizierung von Diensten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, und Abhilfemaßnahmen zum Schutz von Containerdiensten. Diese Informationen sind für Unternehmen von Vorteil, damit sie nicht Opfer ähnlicher Methoden des Datenraubs werden, die auf ihre Containerplattform-Infrastruktur abzielen.