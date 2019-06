Schwachstellenmanagement in der Multi-Cloud

Mit der "Skybox Security Suite 10" erscheint das jüngste Release des Werkzeugs zum Schwachstellenmanagement. Der Anbieter verspricht damit eine umfassendere Überwachung großer hybrider Netzwerke. Diverse Änderungen gibt es auch beim Modul "Skybox Vulnerability Control" – neu ist etwa eine flexible Risikopriorisierung.

"Skybox 10" [1] als zentrales Werkzeug für das Management von Schwachstellen, Sicherheitsrichtlinien, Firewalls und Regeländerungen. Ziel war es laut Anbieter, Cloud und Sicherheitsinformationen aus dem operativen Betrieb nahtlos zu integrieren, um ein einheitliches Risikomanagement in hybriden Netzwerken zu gewährleisten. Die neue REST-API bietet Nutzern auch die Möglichkeit, mit dem Tool gewonnene Erkenntnisse in anderen Tools und Prozessen zu verarbeiten. Dies führt zu einer erhöhten Investitionsrentabilität. Darüber hinaus enthält Skybox 10 mehrere neue Bestandteile wie Splunk, ElasticSearch und ServiceNow. Außerdem ist Twistlock integriert, um die Sicherheit von Containern in cloudbasierten Anwendungen zu visualisieren.



Die größten Änderungen finden sich laut Anbieter im Schwachstellenmanagement-Modul "Skybox Vulnerability Control". Die neue Version soll mit Hilfe von anpassbaren Dashboards und Reporten schnellen Zugriff auf Informationen zu Schwachstellen bieten. Die neue, flexible Risikopriorisierung soll es Nutzern erlauben, generisch definierte Schweregrade durch kontextbasierte Werte zu ersetzen, die für die jeweilige Umgebung erhoben wurden. Diese Priorisierungsmethode reduziert den Arbeitsaufwand laut Skybox erheblich.