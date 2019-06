Service Pack 1 für SUSE Linux Enterprise 15

SUSE hat Service Pack 1 von "SUSE Linux Enterprise 15" veröffentlicht. Der Anbieter bewirbt die Aktualisierung als multimodales Betriebssystemmodell – Container etwa sollen sich ebenso effizient einzusetzen lassen wie Datenbanken sowie ERP auf traditionellen Systemen. Konkret bietet SP1 außerdem volle Unterstützung für die Secure-Encrypted-Virtualization-Technologie von AMD.

Im Service Pack 1 [1] hat SUSE Linux Enterprise Server für Arm 15 die Anzahl der unterstützten System-on-a-Chip-(SoC)-Prozessoroptionen verdoppelt. Dadurch wird die Unterstützung für Speicher- und Industrieautomatisierungsanwendungen auf 64-Bit-Arm-Servern und IoT-Geräten erweitert. Für 64-Bit-Raspberry-Pi-Geräte unterstützt es jetzt Full-HDMI-Audio und -Video und bietet ein ISO-Image für eine schnellere Installation. Mit transaktionalen Updates (Tech Preview in Service Pack 1) will SUSE zudem eine deutliche Reduzierung des Wartungsfensters für Updates erreichen.



Ebenfalls neu: Mit nur wenigen Klicks lässt sich ein openSUSE Leap-System auf SUSE Linux Enterprise Server umstellen. Unternehmen können außerdem auf einen erweiterten SUSE Package Hub zugreifen, der einen Anlaufpunkt für die Community darstellt, um Anwendungen auf einer Unternehmensplattform zu entwickeln. Außerdem kann der Unified Installer, der in SUSE Linux Enterprise 15 eingeführt wurde, zur Installation weiterer Portfolioprodukte verwendet werden, darunter SUSE Manager, SUSE Linux Enterprise Real Time und SUSE Linux Enterprise Point of Service.



Service Pack 1 bietet nicht zuletzt volle Unterstützung für die Secure-Encrypted-Virtualization-Technologie (SEV) von AMD. SEV, das erstmals als Entwicklervorschau in SUSE Linux Enterprise Server 15 verfügbar ist, ermöglicht es virtuellen Gastmaschinen, im verschlüsselten Speicher zu laufen, und soll sie so vor Memory-Scraping-Attacken des Hypervisors schützen. SP1 unterstützt auch AMD Secure Memory Encryption (SME), die einen einzigen Schlüssel zur Verschlüsselung des Systemspeichers verwendet.