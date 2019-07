IT-Service auf Tour

Die Bormann EDV+Zubehör GmbH stellt gemeinsam mit Dell Technologies einen neuen mobilen Technikerkoffer für Servicemitarbeiter oder das Arbeiten in Industrieumgebungen vor. Inklusive Dell Latitude 12 Rugged 7212 Tablet und Drucker wiegt der Basiskoffer 7,5 Kilogramm.

Herzstück des Koffers von Bormann EDV+Zubehör [1] ist das Tablet "Dell Latitude 12 Rugged 7212", das mit einem robusten Gehäuse aufwartet und sogar in extremen Industrieumgebungen und im Außeneinsatz Unterstützung bieten soll. Dabei soll der Bildschirm selbst in grellem Licht mobilen Mitarbeitern ohne Sichtprobleme Daten bereitstellen. Mit Hot-Swap-fähigen Dual-Akkus kommen Servicetechniker problemlos durch den Tag.





Das Transportsystem mit magnetisch verriegelbarer Kofferschale, in dem das Tablet untergebracht ist, stammt vom Dell-OEM-Partner Bormann. Das Tablet ist in einer Dockingstation arretiert, sodass Nutzer es sicher transportieren können. Für ein ergonomisches Arbeiten stellen sie das Tablet im vorgesehenen Neigungswinkel auf und nehmen bei Bedarf die Funktastatur und -maus heraus. Fest mit der Kofferschale verbunden ist ein Thermodirektdrucker. Eine integrierte Kabelrolle versorgt Tablet und Drucker mit Netzstrom. Die Rüstund Abrüstzeit soll sich so deutlich reduzieren und das komplette System in rund 30 Sekunden betriebsbereit sein.