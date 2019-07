Neue Features für Outlook on the web

Nach achtmonatiger Entwicklungszeit gibt Microsoft den Startschuss für ein überarbeitetes "Outlook on the web". Neben rein äußerlichen Änderungen wie zum Beispiel einem Dark Mode gibt es auch einige organisatorische Neuerungen, etwa eine Snooze-Funktion für eingehende E-Mails.

Wie schon in den neuesten Windows-10-Builts bietet Microsoft nun auch für "Outlook on the Web" einen Dark Mode an.

Den Schwerpunkt der Neuerungen will Microsoft in "Outlook on the web" laut einem Blog-Eintrag [1] im Bereich E-Mail untergebracht haben. Kategorien etwa sollen sich nun noch leichter zuordnen und identifizieren lassen. Auch die Möglichkeit, Nachrichten etwa von einem favorisierten Absender immer ganz oben in der Inbox anzuzeigen, soll für mehr Übersicht sorgen. Entwürfe lassen sich ab sofort minimieren und erscheinen ähnlich wie bei Gmail von Google als kleine Leiste am unteren Bildschirmrand. Eher im Bereich Äußerlichkeit anzusiedeln ist der neue Dark Mode, der sich auf Wunsch für einzelne E-Mails deaktivieren lässt. Außerdem gibt es in der Web-Version von Outlook nun auch die Möglichkeit, Emojis und GIFs einzubetten.



Was die Terminplanung betrifft, lässt sich nun auch Kalender-übergreifend nach Einträgen suchen. Zudem nimmt der aktuelle und der nächste Tag für eine bessere Übersichtlichkeit nun besonders viel Platz ein. Das Anlegen von Meetings soll in der neuesten Version deutlich schneller funktionieren als bisher. Auch die Reaktionen von zu Online-Meetings eingeladenen Personen sollen sich im neuen Outlook on the web besser ablesen lassen. Ab Ende Juli sollen bestehende Geschäftskunden mit der aktuellen Version arbeiten können.