Schranksysteme für Rechenzentrum und Büro

EFB-Elektronik erweitert sein Schranksystemportfolio um die Serien PRO und OFFICE. Die Bezeichnung deutet auf die jeweiligen Einsatzorte hin: Während die Netzwerk- und Serverschränke der PRO-Serie für die Verwendung vom Stand- beziehungsweise Etagenverteiler bis hin zum Einsatz in Rechenzentren entwickelt wurden, steht bei der Schrankserie OFFICE das SOHO-Umfeld im Fokus.

Die Netzwerk- und Serverschränke der PRO-Serie von EFB-Elektronik [1] verfügen über eine Traglast von bis zu 1360 kg. Die Lieferung erfolgt vormontiert, bei Bedarf sind die Schränke komplett zerlegbar, dazu sind an Dach und Boden vier Schrauben zu lösen. Ein modulares Sockelsystem, das unter anderem mit einem ausziehbaren Kippschutz und Vibrationsschutz kombinierbar ist, sowie die stufenlose Verstellbarkeit der Profile und Streben versprechen Flexibilität. Darüber hinaus ist eine vormontierte Erdungsschiene bereits im Lieferumfang enthalten.





Die Schranksysteme der PRO-Serie sind in den Breiten 600 und 800 Millimeter verfügbar, bieten Kapazitäten zwischen 18 bis 47 Höheneinheiten (HE) und sind als geschlossene Variante sowie als unbestückte, offene Schrankgestelle (Open Rack) zur individuellen Bestückung erhältlich. Um auch individuellen Anforderungen gerecht zu werden, bietet EFB-Elektronik eine Vielzahl an optionalem Zubehör an: Angefangen von allen gängigen Varianten an Türen und Seitenwänden, können die Schränke unter anderem auch mit verschiedenen Be- und Entlüftungssystemen kombiniert werden. Bei Bedarf ist weiterhin eine Kalt-/Warmgang-Einhausung für die Schrankmodelle der PRO-Serie erhältlich.

Die neue OFFICE-Schrankserie bietet eine Kapazität von 12 bis 18 HE und sind in neutralem Lichtgrau oder Tiefschwarz erhältlich. Insbesondere die Auswahl an optionalen Arbeitsplatten in verschiedenen Designs lässt das Schranksystem laut Hersteller zu einem eleganten Hingucker werden, das definitiv nicht in einer Ecke versteckt werden muss. Damit die verbaute Hardware in geräuschsensitiven Büroumgebungen nicht zum Störfaktor avanciert, sind zudem akustisch gedämmte Varianten verfügbar.





Die Schrankserie OFFICE von EFB-Elektronik fügt sich dank der diversen Designoptionen harmonisch in jedes moderne Büro ein und bleibt durch ihre hohe Verarbeitungsqualität sowie den robusten Korpus aus lackiertem Stahlblech dennoch ein professioneller 19-Zoll-Schrank nach DIN41494.