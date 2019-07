Großes Update für OpenText

OpenText kündigt für Release 16 seines gleichnamigen Werkzeugs zum Enterprise Information Management das bisher größte Technologie-Update an. Das Enhancement Pack 6 enthält unter anderem umfangreiche Erweiterungen im Bereich Datenerfassung, die unter dem Namen "OpenText Intelligent Capture" gebündelt werden. Für 2020 ist außerdem eine Cloud-Edition in Planung.

Ebenfalls Bestandteil von Enhancement Pack 6 (EP6) für "OpenText 16" [1] ist "OpenText Documentum". Der Anbieter verspricht damit eine tiefere Integration in gängige Office-Anwendungen und stellt automatisierte Prozesse zur Bereitstellung und Verwaltung von Documentum in der Cloud zur Verfügung. OpenText stellt außerdem "OpenText Extended ECM Documentum für SAP Solutions" vor. Diese Lösung integriert Documentum in eine Reihe von SAP-Geschäftsanwendungen, sodass Benutzer Inhalte im Zusammenhang mit SAP-Lösungen verwalten können.



EP6 bindet laut OpenText außerdem künstliche Intelligenz (KI) in die eigene eDiscovery Lösungen mit Hilfe von prädiktiven Filterfunktionen ein, die aus menschlichem Feedback lernen sollen. EP6 führt darüber hinaus das cloudbasierte OpenText Legal Hold und das OpenText Insight Review ein. Ebenfalls im Bereich KI angesiedelt sind neue Funktionen, um intelligente Inhaltsvorschläge zu unterbreiten, automatisch Zusammenfassungen aus langen Textinhalten zu generieren und Metadaten mit KI-gesteuertem Asset-Tagging auszuführen.



2020 will OpenText die Cloud Editions (CE) inklusive EIM-Anwendungen auf den Markt bringen. Dieses neue Release soll eine Cloudbereitstellung mit nahtlosen Upgrades ermöglichen – egal wo Unternehmen ihre Anwendungen verwenden. Cloud Editions bietet Bereitstellungsoptionen in der Private Cloud mit vierteljährlichen Updates, die sich im Rechenzentrum des Kunden, in der OpenText-Cloud oder in der Public Cloud ausführen lassen.