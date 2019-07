Neue Werkzeuge für Windows- und Mac-Nutzer

Das Löschen temporärer Dateien in Anwendungen und dem Browser wird in der Regel in jedem Programm separat durchgeführt. Mit dem kostenfreien Tool "Glary Disk Cleaner" können Sie mit nur wenigen Klicks den gesamten Datenmüll vom Computer beseitigen. Die Software scannt die Daten im Cache und zeigt den überflüssigen Ballast innerhalb von ein paar Sekunden in einem übersichtlichen Fenster an. [ mehr