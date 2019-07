SEP bohrt Backupwerkzeug auf

SEP hat seine auf virtualisierte und hybride Umgebungen spezialisierte Backupsoftware "sesam Beefalo" einer Runderneuerung unterzogen. Neu ist unter anderem die Unterstützung für die Hypervisoren Proxmox VE und die freie Citrix-Variante XCP-ng. Damit arbeitet die Lösung laut Hersteller nun mit insgesamt acht Hypervisoren zusammen.

In der überarbeiteten Version von "SEP sesam Beefalo" [1] findet in HPE-Umgebungen nun auch die HPE-StoreOnce/Catalyst-API Unterstützung. Ein weiteres neues Merkmal ist der Cloud App Protection Service für Office 365, Salesforce und G Suite, der auch den benötigten Speicherplatz beinhaltet und damit ein Backup der eigenen Daten in Cloudumgebungen sicherstellen soll. Zusätzlich unterstützt die Software die erweiterten DIFF- und INCR-Backup-Level von IBM Domino. Dadurch wird laut Anbieter die Backupkonfiguration für differenzielle und inkrementelle Backups vereinfacht. Abgerundet werden die Neuheiten durch eine neue GUI, die durch eine optimierte Struktur und neue Icons das Management unterschiedlichster Backupumgebungen in nur einer Oberfläche verwalten lässt.