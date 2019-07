Happy SysAdminDay 2019!

Im Laufe der Zeit sammeln sich einige Daten in der Zwischenablage des Rechners an. Seit der Windows-10-Version 1809 synchronisiert das System diese Inhalte mit allen Geräten, die mit einem Microsoft-Konto verbunden sind. Mit dem kostenfreien Tool "ClearClipboard" entleeren Sie die Zwischenablage in regelmäßigen Abständen und schützen so auch Ihre vertraulichen Informationen.