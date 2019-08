Fachkongress Public-IT-Security 2019

Am 2. und 3. September 2019 werden sich Teilnehmer und Referenten aus Verwaltung, von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten, den Streitkräften sowie IT-Dienstleistern wieder im Berliner Hotel Adlon treffen, um sich über wachsende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze für den digitalen Staat auszutauschen. Der diesjährige Fachkongress Public-IT-Security steht unter dem Titel "Die agile hybride Bedrohungslage".

Der digitale Staat kann nur gelingen, wenn Zuverlässigkeit und Vertrauen bei der Verarbeitung sensibler und personenbezogener Daten gewährleistet werden können. Informationssicherheit ist eine Grundvoraussetzung für alle Modernisierungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung. Gleichzeitig übernimmt der Staat auch eine zentrale steuernde Rolle bei der Weiterentwicklung der nationalen und der grenzübergreifenden Cyber-Sicherheitsarchitektur.





Die diesjährige PITS steht unter dem Titel "Die agile hybride Bedrohungslage". Im Mittelpunkt steht 2019 die Frage, wie sich angesichts zunehmender und dynamischer Bedrohungen für Netze und IT-Systeme der Verwaltung, Kritischer Infrastrukturen und der Wirtschaft die fortschreitende Digitalisierung erfolgreich gestalten lassen. Schwerpunktthemen sind dabei der Kampf gegen Kriminalität, Spionage und Terrorismus im Cyberraum, Sicherheit in 5G-Mobilfunknetzen, Kooperationsmöglichkeiten für die zukünftige Cyberabwehr zwischen Verwaltung, Streitkräften und Wirtschaft sowie die Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0.





Referenten auf dem Kongress 2019 sind unter anderem Abdou-Naby Diaw, Chief Information Security Officer (CISO) bei der Deutschen Lufthansa, Gerhard Schindler, Präsident des Bundesnachrichtendienstes a.D., und Bernhard Witthaut, Präsident des niedersächsischen Verfassungsschutzes.