Neue Funktionen für sicherere E-Mails

Retarus hat seine E-Mail-Sicherheitsdienste um neue Funktionen erweitert. So gibt es nun unter anderem eine engere Verzahnung mit Microsoft Office 365 – "Retarus Email Security" kann sich jetzt auch mit Verzeichnisdiensten in der Microsoft-Cloud synchronisieren. Außerdem ist für die "CxO Fraud Detection" nun ein Whitelisting-Service verfügbar.

Für Unternehmen, die mit Office 365 arbeiten, soll die neue Azure-Active-Directory-Synchronisation der "Email Security Services" [1] von Retarus die manuelle Datenpflege ersetzen und damit Fehlerquellen und Aufwand reduzieren. Den neuen Whitelisting Service hingegen können Unternehmen nutzen, die interne Informationen – Newsletter der Geschäftsführung, Mitteilungen der Personal- oder IT-Abteilung und so weiter – über externe Dienstleister verschicken. Das Whitelisting sorgt dann dafür, dass diese E-Mails zuverlässig ankommen.



Ebenfalls neu ist die Targeted Members List. Auf diese können Unternehmen Mitarbeiter setzen lassen, deren E-Mail-Identität für Cyberkriminelle besonders interessant ist. Sobald eine Nachricht von einem solchen "Targeted Member" eingeht, prüft die CxO Fraud Detection den Display Name auf Echtheit. Je nach Ergebnis kommt die E-Mails dann ins Postfach oder in die Quarantäne. Nicht zuletzte greift die Erkennung von Phishing-E-Mails jetzt auf zusätzliche, mit Hilfe von Machine Learning gewonnene Daten zurück – gefälschte Webseiten sollen sich damit leichter erkennen lassen.