Einblicke in die Cloud

In vielen SoHo-Umgebungen fallen nur gelegentlich buchhalterische Prozesse an. Dafür reichen in der Regel einfache Sofware-Tools wie beispielsweise die kostenfreie Suite "MonKey Office 2019" aus. Das Paket kombiniert die einzelnen MonKey-Programme Faktura, Kassenbuch, Bilanz und Office in der aktuellen Version, um die Vereinheitlichung der Finanzverwaltung für Kleinbetriebe zu gewährleisten. [ mehr