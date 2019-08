Runderneuerte Groupware-Lösung

Mit Version 19.1 steht die jüngste Ausgabe der Kollaborationslösung "EGroupware" in den Startlöchern. Zu den Neuerungen zählen ein Messenger, Funktionen zur Erfüllung der DSGVO, eine verbesserte Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentifizierung und eine überarbeitete GUI-Gestaltung.

Egroupware hat sein gleichnamiges Kollaborationstool auch was die GUI angeht aufgefrischt – unter anderem durch eine einheitliche Farbgebung.

Mit Version 10.1 von "EGroupware" [1] soll es möglich sein, grundlegende Maßnahmen zur Erfüllung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der Software zu verankern. In der neuen Policy-Anwendung lässt sich dazu der Umgang mit Adressbüchern reglementieren. Berechtigte können definieren, welche Felder auszufüllen sind und wer darauf zugreifen darf. Gleichzeitig lassen sich im Admin-Tool alle Änderungen an den Berechtigungen verfolgen. Sämtliche Maßnahmen hält die Lösung in einer neuen Admin-Dokumentation fest und macht sie somit nachweisbar. Das DSGVO-Tool ist ein kostenpflichtiges Feature und nur in der "Enterprise Line" erhältlich.



Mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung erhalten Nutzer einen zweiten Sicherheitsschlüssel, der nur kurze Zeit gilt. Administratoren können die Zwei-Faktor-Authentifizierung optional oder verpflichtend innerhalb des Anwenderkreises von EGroupware einschalten. In den Entwicklungsplänen für EGroupware ist vorgesehen, dass Enterprise-Kunden über Policies die Zwei-Faktor-Authentifizierung auch lediglich für externe Anwender erzwingen können. Des Weiteren enthält EGroupware für alle Anwender mit der Version 19.1 den Messenger "Rocket.Chat". Dieser ist, wie die Collaboration-Lösung selbst, Open Source.