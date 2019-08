Datenverschlüsselung für jeden Speicherort

DataLocker präsentiert im Zuge eines Relaunches die neue, nun zentral gemanagte Version von "SafeCrypt". Der Hersteller verspricht mit der Neuvorstellung die sichere Verschlüsselung von Daten auf lokalen und externen Laufwerken sowie in der Cloud. Als virtuelles Laufwerk ist SafeCrypt in der Lage, Daten direkt auf dem lokalen Rechner des Nutzers zu verschlüsseln.

"SafeCrypt" lässt sich für die Verschlüsselung von Daten unabhängig vom Speicherort nutzen.

"SafeCrypt" [1] ist laut Herstelleraussage mit verschiedensten Plattformen kompatibel und unabhängig vom bevorzugten Speicherort verwendbar, für den sich eine automatische Synchronisierung einrichten lässt. Das Produkt sei neben der lokalen Verschlüsselung von Dateien und Ordnern auch für die Absicherung von virtuellen Desktops in VDI-Infrastrukturen geeignet. Zum Einsatz kommt dabei eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung im CFB-Modus inklusive Zertifizierung nach FIPS 140-2.



In der neuen Version ist SafeCrypt in die zentrale Verwaltungsplattform SafeConsole integriert. Ebenso wie hardwareverschlüsselte USB-Sticks und Festplatten lassen sich mit SafeConsole auch virtuelle SafeCrypt-Laufwerke remote inventarisieren und managen. IT-Administratoren haben zum Beispiel die Möglichkeit, bestimmte Passwortrichtlinien zu definieren, den Einsatz auf bestimmte Dateitypen zu beschränken, Daten zu löschen oder Passwörter zurückzusetzen.



Die Preise für Lizenzen liegen zwischen 35 Euro (1-Jahres-Lizenz) und 89 Euro (3-Jahres-Lizenz). Voraussetzung für die Nutzung von SafeCrypt ist die zentrale Managementlösung SafeConsole, die sowohl in einer Cloudvariante als auch als On-Premises-System erhältlich ist. Die einmalige Setupgebühr beträgt für die Cloud-Version 199 Euro und für die On-Premises-Variante 999 Euro.