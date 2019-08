Webanwendungen stets im Blick

SolarWinds hat zwei seiner Werkzeuge zur Leistungsüberwachung von SaaS-Anwendungen und Websites einer Überarbeitung unterzogen. Während der "Web Performance Monitor" in Version 3.0 unter anderem mit mehr Überwachungsfunktionen für kritische Microsoft-Anwendungsservices aufwarten kann, bietet "Pingdom" nun unter anderem kontextbezogene Warnungen.

Der "Web Performance Monitor" (WPM) [1] ist eine Überwachungslösung für SaaS-Anwendungen und Websites innerhalb der Unternehmens-Firewall. Die aktualisierte Version 3.0 bietet laut Hersteller unter anderem eine verbesserte synthetische Benutzerüberwachungslösung für die optimierte Fehlerbehebung, sodass sich Probleme, die das Benutzererlebnis moderner Anwendungen beeinträchtigen, schnell entschärfen lassen sollen. Dazu will der Hersteller auch mehr Überwachungsfunktionen für kritische Microsoft-Anwendungsservices integriert haben. Benutzer erhalten mit WPM so mehr Einblicke in die Anwendungsleistung und -integrität unterstützter Microsoft-Technologien wie IIS, Skype, SharePoint oder Office 365.



"Pingdom" [2] hingegen ermöglicht die Leistungsüberwachung für Webanwendungen außerhalb der Firewall, einschließlich Real User Monitoring, Betriebszeit, Seitengeschwindigkeit und Synthese. Das neueste Update hat unter anderem eine Sleep-Funktion bei Transaktionsprüfungen an Bord. Wenn einige Transaktionen zwischen den einzelnen Schritten mehr Zeit benötigen, kann Pingdom nun eine zeitlich festgelegte Pause an eine Transaktion anschließen, bevor überprüft wird, ob der entsprechende Schritt korrekt ausgeführt wurde. Über kontextbezogene Warnungen können Benutzer nun außerdem in Warnmeldungen eine Nachricht für das nächste verantwortliche Teammitglied hinterlassen. Außerdem gestaltet sich das Setzen von Wartungsfenstern laut SolarWinds nun flexibler.