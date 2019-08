Smarte Switches im Viererpack

D-Link ergänzt mit der Serie "DGS-1250" sein Portfolio an Gigabit-Smart-Managed-Switches. Während größere Unternehmen die neuen Modelle als Aggregations- und Access-Switches mit 10-GBit-Konnektivität nutzen können, eignen sich die Geräte als PoE-Variante auch zur Vernetzung von VoIP-Telefonen oder Kameras.

Die neue Switch-Serie "DGS-1250" von D-Link kommt mit zahlreichen Layer-2- und Layer-3-Funktionen.

Die Switches der "DGS-1250"-Serie [1] sind mit vier 10GBit-Highspeed-SFP+-Uplink-Ports ausgestattet. Bandbreitenintensive Anwendungen wie beispielsweise Datenreplikation, Backup oder Video-on-Demand sollen damit ohne Einschränkung laufen. Die vier SFP+ Ports verleihen dem Netzwerk laut Hersteller eine hohe Flexibilität, da sich die Module aufgrund der Hot-Plug-Funktionalität im laufenden Betrieb in die entsprechenden Schächte im Switch einstecken lassen. Die Modelle besitzen wahlweise 24 oder 48 10/100/1000BASE-T-Ports und sind jeweils auch als PoE-Variante verfügbar. Als solche gibt der Switch gemäß IEEE 802.3af/at Standard bis zu 370 Watt an angeschlossene PoE-Geräte weiter.



Die Neuvorstellungen sind durch die "Safeguard Engine" von D-Link gegen Flooding-Angriffe geschützt. Für noch mehr Sicherheit, insbesondere beim Einsatz von drahtlosen Verbindungen, soll die Authentifizierung mittels IEEE 802.1x sorgen. Funktionen wie Access Control List (ACL), Address Resolution Protocol (ARP), IP-MAC-Port Binding sowie der Schutz vor Spoofing-Angriffen runden die Sicherheitsmerkmale ab. Die neue Serie kann via webbasiertem User Interface, dem D-Link Network Assistant sowie über den dedizierten Konsolenport gesteuert werden. Die Switches der DGS-1250-Serie sind ab sofort zu Preisen ab 322 Euro erhältlich.