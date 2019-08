Schutz für OneDrive

"Kaspersky Security for Microsoft Office 365" erweitert die Schutzfunktionen von Exchange Online um den Microsoft-Speicherdienst OneDrive. Die Lösung soll verhindern, dass Malware in OneDrive gelangt und sich so im Unternehmensnetzwerk verbreitet. Dabei helfen mehrere Schutzebenen, die auf Heuristik und Verhaltensanalysen basieren.