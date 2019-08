Loadbalancer mit erweiterten Funktionen

VMware stellt auf der VMWorld 2019 mit dem "NSX Advanced Load Balancer" neue Netzwerk- und Sicherheitsanalysefunktionen vor, die über VMware vRealize Network Insight 5.0 und NSX Intelligence bereitgestellt werden. Gleichzeitig treibt der Hersteller die Weiterentwicklung von SD-WAN by VeloCloud voran. Die beiden Dienste sollen gemeinsam für eine vollautomatisierte Bereitstellung von Rechenzentrum-Workloads sorgen.

Der "NSX Advanced Load Balancer" [1] ist ein Distributed Application Delivery Controller, der für die Cloud entwickelt wurde. Das Produkt bietet einen Software-Loadbalancer und eine Web-Application-Firewall, kombiniert mit fortschrittlichen Analyse- und Überwachungsfunktionen und will so eine performante, skalierbare und in sich sicherere Anwendungserfahrung ermöglichen. Kunden können Services wie Loadbalancing und Web Application Firewall über eine zentrale Schnittstelle an jede Anwendung in jeder Cloud verteilen, die auf VMs, Containern oder Bare Metal läuft.



VMware benutzt Gateways von verschiedenen Cloudanbietern und die darunter liegende Betreibernetzwerke, um ein hochskalierbares SD-WAN zu gestatten. Diese Gateways sind stateless und horizontal skalierbar, was bedeutet, dass neue Gateways ohne Unterbrechung für den Endbenutzer hinzugefügt werden können. Änderungen können bei Bedarf dynamisch auf Gateways verteilt werden. Der Service von "VMware SD-WAN by VeloCloud" ist über ein globales Partnernetzwerk verfügbar.



NSX Intelligence und vRealize Network Insight stellen End-to-End-Transparenz, Analysen und Troubleshooting zur Verfügung, mit dem Ziel, Netzwerk- und Security-Operations für das Virtual Cloud Network zu verbessern. NSX Intelligence bietet eine kontinuierliche rechenzentrumweite Visibilität für Netzwerk- und Application-Security-Teams und möchte die Compliance-Analyse vereinfachen sowie Security Operations optimieren. NSX Intelligence bietet tiefe Einblicke auf das Paket-Level virtualisierter und containerisierter Workloads und liefert eine intuitive, hochautomatisierte Generierung und Durchsetzung von Netzwerk- und Sicherheitsrichtlinien.