Schweigsames Multitalent mit Core-i-CPUs

Mit der Einführung des "S310-11KS Embedded PC" von ICP Deutschland steht Systemintegratoren ein lüfterloser Embedded-PC für zahlreiche Anwendungen im industriellen Bereich zur Verfügung. Der S310 wird sowohl mit Kaby-Lake-Core-i-ULV-SoC-Prozessoren als auch mit Skylake-ULV-Varianten angeboten.

Der neue Embedded-PC "S310-11KS" von ICP will Nutzer unter anderem mit seinen kompakten Maßen überzeugen.

Neben der Standardversion mit dem Core-i3-7100U gibt es weitere Core i3, i5, i7 sowie Celeron-Prozessoren zur Auswahl. Bis zu 32 GByte DDR4-Arbeitsspeicher mit 2400 MHz werden vom System unterstützt. Die integrierte Intel-HD-Grafik bietet eine maximale Auflösung von 4096x2160 Pixel auf dem HDMI-1.4- und 4096x2304 Pixel auf dem DP-1.2-Port an. Zu den Merkmalen des Geräts gehören ferner ein Intel-I219LM- und ein I211AT-GbE-Anschluss, zwei RS-232-, ein RS-232/422/485-, acht GPIO-, zwei USB2.0- und vier USB3.0-Ports.



Zum Betrieb von Speichermedien bietet der Embedded-PC von ICP Deutschland [1] einen SATA-6-GBit/s- und einen Full-Size-Mini-PCIe-Port an. Für die Erweiterung mit Add-on-Karten ist außerdem ein M.2-2230-Anschluss mit E-Key-Steckplatz vorhanden. Bei der Größe gibt der Hersteller 18,9 x 14,7 x 5,5 Zentimetern an. Wandhalterung und VESA-100-Befestigung sind erhältlich. Der S310 arbeitet laut ICP zuverlässig in einem Spannungsbereich von 8 bis 24 VDC. Auf Kundenwunsch liefert ICP das System vorkonfiguriert als Ready-to-Use-System mit industriellem Arbeitsspeicher, Speichermedien und Betriebssystem aus.