Hybride Umgebungen im Blick

tribe29 kündigt mit "Checkmk 1.6" die jüngste Ausgabe seines Monitoringwerkzeugs an. Die neue Version enthält verbesserte Funktionen zum Überwachen von Cloudumgebungen und Containern und kommt mit einem neuen Dienst zum dynamischen Konfigurieren von Hosts. Bei den erhältlichen Plug-ins gab es einen deutlichen Sprung nach oben.

Was Cloudumgebungen betrifft, sollten AWS- und Azure-Benutzer von "Checkmk 1.6" [1] besonders von neuen Features profitieren: So gelangen die Monitoringdaten der Amazon Web Services über die AWS-HTTP-API direkt zum Spezialagenten, der auf dem Checkmk-Server läuft und die Informationen auswertet. Um die Kosten dieser API-Aufrufe gering zu halten, haben die Entwickler den neuen Spezialagenten laut tribe29 so angelegt, dass dieser möglichst wenig API-Calls benötigt. Ein eigener Check überwacht außerdem die AWS-Kosten. Auch für die Microsoft-Cloud stehen ein eigener Spezialagent sowie eine Reihe von Check-Plug-ins zur Verfügung, die unter anderem Storage und Datenbanken überwachen. Checkmk kommuniziert über die Azure-API mit der Cloud. Jede Azure-Ressourcengruppe ist in der Monitoring-Software als Host dargestellt. Die Ressourcen innerhalb einer Gruppe werden dabei automatisch integriert, sodass kein gesonderter Konfigurationsaufwand notwendig ist.



Mit der neuen Version führt Checkmk außerdem die sogenannten Labels für Hosts und Services ein. Ein Host kann beliebig viele Labels haben. Sie funktionieren ähnlich wie Tags und sind als flexible Bedingungen in Regeln nutzbar. Labels sind vor allem in Container- und Cloudumgebungen weit verbreitet, und Checkmk kann sie automatisch übernehmen, um Regeln oder Suchanfragen zu erstellen. Die neue "Dynamic Configuration" der Checkmk Enterprise Edition soll das Arbeiten in diesen komplexen und dynamischen Infrastrukturen maßgeblich vereinfachen. Er erkennt zum Beispiel Kubernetes-Nodes, AWSEC2-Instanzen, Azure-Ressourcengruppen, vSphere-Hosts und vieles mehr automatisch und entfernt auch nicht mehr vorhandene Hosts selbstständig. Nicht zuletzt haben die Entwickler laut eigenen Angaben über 100 neue Plug-ins seit der Vorgängerversion 1.5 beigesteuert. Die Gesamtzahl der Checkmk-Erweiterungen ist damit auf 1700 gestiegen.