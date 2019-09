Schutzschicht für Zyxel-Netze

Mit AiShield präsentiert Zyxel einen Add-On-Service für Cybersicherheit. Für die Mesh-WLAN-Systeme "Multy Plus" und "Multy X" entwickelt, schützt er Heim-, SOHO- und kleinere Unternehmensnetzwerke vor Cyberangriffen. Zum Einssatz kommt dabei eine KI-gesteuerte Cloud-Sicherheitsdatenbank von Zyxel.

Digitale Bedrohungen wie Ransom- und Malware sind heutzutage so weit verbreitet und einfach zu implementieren, dass jeder Nutzer zum potenziellen Opfer werden kann. Das Risiko eines Sicherheitsverstoßes wird durch die zunehmende Verwendung smarter Geräte, die eine ständige Internetverbindung benötigen, noch zusätzlich verstärkt.



AiShield [1] verwendet die KI-gesteuerte Cloud-Sicherheitsdatenbank von Zyxel, um sich vor Netzwerkbedrohungen zu schützen wie etwa Viren, Malware, Ransomware und Phishing-Angriffen. Jedes verbundene Gerät des Geschäfts- und Heimnetzwerkes – auch IoT-Technologien wie Smart-TVs und Sprachdienste – wird laut Anbieter dadurch umfassend geschützt. AiShield biete Netzwerken und Geräten so einen mehrschichtigen Schutz vor Viren, Phishing-Attacken, Botnets, Malware und Ransomware sowie IoT-Sicherheit für intelligente Geräte und Websicherheit für das Surfen im Internet.



Die virtuellen Schutzschilde von AiShield verfügen über einen Echtzeitzugriff auf die Cloud-Sicherheitsdatenbank von Zyxel. Mit der mobilen AiShield-App können das Netzwerk sowie die angeschlossenen Geräte einfach überwacht und verwaltet werden. Anwender hätten so die vollständige Zugriffskontrolle auf das Netzwerk, dessen Steuerung, das Surfen im Internet und die Anwendungsnutzung für jedes Benutzerprofil.



Über die AiShield-App lässt sich darüber hinaus ein 30-tägiger Verlauf von Bedrohungen und Warnungen abrufen. Für eine detaillierte Analyse kann ein leicht verständlicher grafischer Bedrohungsbericht erstellt werden, der alle relevanten Daten hinsichtlich der Netzwerksicherheit enthalten soll.



AiShield ist für die Mesh-WLAN-Systeme Multy Plus und Multy X verfügbar. Das Abonnement für AiShield kann direkt in der mobilen AiShield-App (Android/iOS) aktiviert oder aktualisiert werden. Bei jedem Neukauf eines Multy Plus erhalten Kunden kostenlos den AiShield-Service zum Schutz von SOHO- und kleinen Büronetzwerken für ein Jahr hinzu. Für alle neuen Multy-X-Nutzer wird eine kostenlose 30-Tage-Testversion angeboten.