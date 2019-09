Neuentwicklungen in ownCloud

ownCloud hat im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz eine Reihe von Neuentwicklungen vorgestellt. So erhält der Desktop-Client ein nativ in Windows integriertes Virtual-File-System und mobilen Anwendern soll künftig eine iOS-App zur Verfügung stehen, die eine Reihe von Verbesserungen wie einen Dokumentenscanner, iOS Shortcuts und die Integration in Mobile-Device-Management-Lösungen bietet.

Die wichtigste Neuerung beim Desktop-Sync-Client liegt hierbei in der nativen Implementierung des Virtual-File-Systems (VFS) über die Microsoft "Cloud Files API", über die auch das OneDrive-Feature "Files On Demand" angebunden ist. Das VFS zeigt den Benutzern sämtliche Dateien direkt im Windows File Explorer an, selbst wenn sie noch nicht heruntergeladen wurden. Wird eine Datei benötigt, kann sie mit nur einem Doppelklick heruntergeladen und direkt in der passenden Anwendung geöffnet werden. Die Funktion wird in der aktuellen Version 2.6 als Technology Preview veröffentlicht und ist ab den folgenden Versionen final verfügbar.



Die iOS-App soll künftig eine ganze Reihe von neuen Funktionen unterstützen, die laut Hersteller vor allem für Anwender wichtig sind, die in ihrem Geschäftsalltag mit dem iPad arbeiten. Durch Integration des in iOS-nativen Dokumentenscanners, der auf dem Framework VisionKit basiert, sei es möglich Dokumente direkt aus der App heraus zu scannen und in ownCloud zu speichern und zu synchronisieren. Weiterhin soll die Funktion "Kurzbefehle" dabei helfen, häufig vorgenommene Aktionen oder Aufgaben zu automatisieren. Beispiele dafür sind etwa die Speicherung der iPad-Zwischenablage als Datei in ownCloud oder die Konvertierung von in der Cloud gespeicherten Markdown-Dokumenten in das PDF-Format.



Besonders hilfreich für Nutzer aus dem Business- und Enterprise-Umfeld ist die Fähigkeit zur Fernkonfiguration mit branchenüblichen Mobile-Device-Management-Lösungen nach dem AppConfig-Standard. Hiermit ist es möglich, dass Administratoren aus der Ferne bestimmte Konfigurationen der App auf zentral verwalteten Geräten von Mitarbeitern vornehmen können, was laut Hersteller besonders in datenschutzkritischen und compliance-relevanten Prozessen von Nutzen ist.



Version 2.6 des Desktop-Clients ist ab sofort auf Github [1], die Testflight-Beta der iOS-App unter [2] verfügbar.