Einfache Verwaltung von Lizenzen

Snow Software stellt ab sofort für Oracle eine automatisierte Compliance-Engine und eine ausführliche Analytik der Lizenzen zur Verfügung. Die neuen Funktionen sollen Unternehmen dabei unterstützen, ihre Oracle-Installationen zu optimieren und durch die Verlagerung von Lizenzen in die Cloud ihre digitalen Transformationsprozesse zu beschleunigen.

Da Firmen ihre Oracle-Workloads immer mehr in die Cloud verlagern, stehen IT-Abteilungen vor dem Problem, die Verteilung von Lizenzen in hybriden Umgebungen zu verwalten; auch sind sie aufgrund von BYOL-Praktiken mit Auditrisiken konfrontiert. Die Snow-Plattform [1] bietet laut Hersteller Einblicke in das gesamte IT-Ökosystem und sei in der Lage komplexe Oracle-Implementierungen mit Berechtigungsimport, Hard- und Soft-Partitionierungssupport, Lizenzanforderungsberechnungen, Einhaltung von Datenbank- und Middleware-Richtlinien und End-of-Support-Daten zu verwalten.







Weiterhin lassen sich die Berechnung der speziellen Oracle-Lizenzanforderungen automatisieren, wie auch die Transparenz über verwendete, ungenutzte, unter- und überzugeordnete Lizenzen erlangen. Darüber hinaus ist es möglich, Lizenzen in verschiedenen Anwendungsfällen und Umgebungen zu überwachen und zu verfolgen, sowie Regeln für die Zuordnung von Lizenzen in verschiedenen Bereichen des Unternehmens zu erstellen.