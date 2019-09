Arbeitstier für das IoT-Routing

Mit dem "UR55" bringt ICP Deutschland einen industriellen LTE-Mobilfunkrouter auf den Markt, der mit einem großen Angebot an Schnittstellen punkten will. Im Inneren des Routers arbeitet ein ARM-Cortex-A7 mit 528MHz Taktrate, vorinstalliertem 128 MByte DDR3-RAM und 128MB Flash-Speicher.

Die einfache Bereitstellung und das umfassende Remote Device Management sollen den "UR55" in vielen IoT/M2M-Anwendungen einsetzbar machen.

Als Netzwerkschnittstellen stehen beim "UR55" fünf RJ45-10/100-Base-T-Schnittstellen zur Verfügung, die sich in einer Kombination von 1x WAN und 4x LAN oder 2x WAN und 3x LAN konfigurieren lassen. IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP, DMVPN, SNMP, TCP, UDP und RIP sind laut Hersteller nur ein kleiner Auszug der unterstützen Netzwerkprotokolle und Frameworks. An seriellen Schnittstellen bietet die Neuvorstellung zwei RS-232, zwei RS-485 oder eine RS-232 und eine RS-485 mit einer Baud-Rate von 300bps bis zu 230400 bps an. Der UR55 unterstützt hierbei den transparenten Modus als TCP-Client/Server oder kann als Modbus-Gateway zum Einsatz kommen.



Für den direkten Anschluss von Schaltern und Sensoren stehen je zwei digitale Ein-und Ausgänge bereit. Weitere optionale Ausbaustufen bringen WLAN-Funktionalität und GPS mit sich. Der Spannungseingang ist von 9 bis 48 VDC ausgelegt, wobei der Router maximal 4,3 Watt Leistung aufnimmt. Der Neuzugang arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 bis 70 Grad Celsius. Die Konfiguration kann einfach über das Web GUI erfolgen, die Fernwartung lässt sich auch über SNMP oder über den Cloud basierten Device Hub durchführen.