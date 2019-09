DSGVO-konformes Instant Messaging

Virtual Solution erweitert "SecurePIM", seine Container-App für sicheres Kommunizieren auf mobilen Endgeräten, um einen Messenger. Dieser ist von den übrigen Apps auf dem Smartphone komplett abgeschottet. Übertragene Daten werden Ende-zu-Ende verschlüsselt, die Chatverläufe des Messengers sind zudem ausschließlich auf den Endgeräten und nicht auf Servern gespeichert.

Der nun in "SecurePIM" integrierte Messenger zeichnet sich laut Anbieter durch eine einfache und intuitive Handhabung aus und ist nahtlos in die anderen Funktionen der App wie E-Mail und Kalender integriert. Sie lassen sich übergreifend nutzen, ohne dafür zwischen den Anwendungen wechseln zu müssen. So können Benutzer per Knopfdruck beispielsweise einen Kalendertermin aus einer E-Mail mit mehreren Empfängern anlegen oder einen Chat zur schnellen Terminabstimmung eröffnen.



Die Containerisierung soll zudem eine strikte Trennung beruflicher und geschäftlicher Daten auf den Smartphones der Mitarbeiter ermöglichen. Nutzen diese etwa im Zuge einer BYOD-Strategie ihre privaten Geräte auch am Arbeitsplatz, können sie Messengerdienste wie WhatsApp auf diesen Geräten belassen und weiterhin für ihre private Kommunikation nutzen. WhatsApp hat dabei laut Virtual Solution keine Möglichkeit, die beruflichen Kontakte der Mitarbeiter auszulesen.



Der SecurePIM Messenger steht für Android und in Zukunft auch für iOS zur Verfügung und unterstützt in seiner derzeitigen ersten Ausbaustufe Eins-zu-Eins- und Gruppen-Chats sowie den Austausch von Dokumenten, Bildern, Sprachnachrichten und Standorten. Für die Zukunft ist geplant, ihn unter anderem um Telefonie und Videotelefonie zu erweitern.