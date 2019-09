Backup- und Audit-Reporte in einer Oberfläche

NovaStor präsentiert mit "NovaStor DataCenter" eine neue Komplettlösung für die Datensicherung. Die Neuvorstellung bildet alle Backupprozesse in einer Oberfläche direkt in der Software ab und übernimmt die konstante Pflege von Backup- und Audit-Berichten. Eine neue REST-API soll zudem für Verbindung zur Drittsystemen, etwa Monitoringtools, herstellen.

"NovaStor DataCenter" [1] liefert laut Hersteller per Knopfdruck auditfähige Reports, die jederzeit den aktuellen Stand der Datensicherungsmaßnahmen abbilden. Eingaben an der zentralen Benutzeroberfläche führen nicht nur zu Aktualisierungen der technischen Abläufe, sondern fließen umgehend in die Dokumentation der Datensicherung ein. Die automatisierte Aktualisierung der Reports soll eine signifikante Zeitersparnis bei Vorbereitungen auf Audits ermöglichen. Die Bereitstellung der Audit-Reporte im PDF-Format soll garantieren, dass keine manuellen Übertragungsfehler die Angaben verfälschen. Zudem liefert eine neue REST-API eine dokumentierte Standardschnittstelle zur Anbindung an Drittsysteme. Beispielsweise können IT-Verantwortliche am Monitoringsystem ihrer Wahl die Datensicherung kontrollieren.