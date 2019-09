Besser geschützt

IT-Security-Anbieter ESET hat Version 7.0 seiner Software "File Security für Linux" veröffentlicht. Die neu entwickelte Sicherheitslösung soll noch besseren Schutz für Linux-Server bieten. Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von erweiterten Funktionen, darunter Echtzeitdateisystemschutz und eine grafische Webbenutzeroberfläche.

"File Security for Linux" (EFSL) [1] wird zum Schutz von Serverumgebungen auf verschiedenen Linux-Plattformen verwendet. Administratoren profitieren laut Hersteller in der jüngsten Version neben der erweiterten Bekämpfung von Linux-, Windows- und Mac-Malware von der nativen 64-Bit-Scanengine, Performanceverbesserungen und automatischem Software Deployment. Darüber hinaus sei die Software vollständig kompatibel mit dem ESET Security Management Center. Administratoren können so die Software über eine Weboberfläche verwalten und beispielsweise On-Demand-Scans, Routinen und Sicherheitsaufgaben planen.







Das Linux-Produkt bietet Echtzeitdateisystemschutz für den gesamten Host und ist in der Lage angeschlossene Netzlaufwerke zu scannen und kann mit seiner ICAP-Fähigkeit außerdem als Remote-Scanner fungieren. ICAP-kompatible Anwendungen, Appliances oder Dienste können eine verdächtige Datei automatisch einreichen, überprüfen und bewerten lassen. ESFL ist somit in der Lage, auch Netzwerkspeicher (NAS) zu checken.







Die Software beinhaltet zudem neue Kommandozeilen-Tools, Unterstützung der neuesten ESET LiveGrid Technologie, Unterstützung von PCU Updates, ESET-Shared-Local-Cache- Unterstützung und SE Linux Support.